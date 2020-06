Business news: Qatar Petroleum taglia 800 dipendenti per la crisi da coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia Qatar Petroleum, produttore di petrolio e gas statale del Qatar, ha licenziato 800 dipendenti nell'ambito dei tagli dovuti alla crisi da coronavirus. Lo ha rivelato un ex dipendente di Qp all'emittente di proprietà saudita "Al Arabiya". Il taglio del personale arriva in un momento nel quale la pandemia da coronavirus riduce la domanda globale di prodotti petroliferi, riscrivendo il panorama economico per i produttori di petrolio e gas. “Abbiamo dovuto prendere la difficile decisione di licenziare un numero di dipendenti. Tra loro c'erano persone che hanno servito l'azienda per molti anni con grande impegno e che hanno contribuito al successo del Qp", ha detto Saad Sherida al Kaabi, ministro per gli affari energetici del Qatar, presidente e amministratore delegato di Qatar Petroleum in un'e-mail inviata ai dipendenti visionata dall'emittente panaraba con sede a Dubai. Al Kaabi ha continuato affermando che il taglio del personale era ormai concluso e che il gruppo dirigente dell'azienda ritiene che "non sarà necessario rivedere nuovamente i nostri livelli di forza lavoro per il prossimo futuro". (Res)