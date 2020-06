Business News: Sudafrica, amministratori Saa presentano piano di ristrutturazione da 580 milioni di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Sudafrica dovrebbe trovare almeno 10 miliardi di rand (pari a 580 milioni di dollari) in nuovi fondi entro il prossimo 15 luglio se vuole salvare la compagnia aerea di bandiera South African Airways (Saa) e conservare intatte la maggior parte delle sue rotte attuali. E' questa l'opinione degli amministratori di Saa, Les Matuson e Siviwe Dongwana, contenuta nella proposta di piano di ristrutturazione del gruppo, presentata questa settimana dopo ripetuti rinvii. Nel testo, riferisce la stampa sudafricana, gli amministratori hanno proposto alle autorità di far ricorso al fondo governativo o di raccogliere fondi per un apporto di capitale di circa 2,8 miliardi di rand, cui aggiungere 2,2 miliardi di rand per i licenziamenti, 3 miliardi di rand per la copertura dei biglietti non utilizzati, 600 milioni di rand per i creditori concorrenti e 1,7 miliardi di rand per i locatori. Il finanziamento previsto dal piano di ristrutturazione è in aggiunta ai 16,4 miliardi di rand che il governo ha già stanziato per rimborsare i costi garantiti del debito di Saa, nonché i costi di supporto del gruppo ristrutturato fino a quando questo non tornerà in positivo. In una nota, il Ministero delle imprese pubbliche ha dichiarato che avrebbe valutato il piano, auspicando di poter vedere presto "una compagnia aerea nazionale competitiva, praticabile e sostenibile". (Res)