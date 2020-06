Business News: Zimbabwe, tasso di inflazione sale al 785 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'inflazione nello Zimbabwe è salita al 785 per cento, il secondo tasso più alto al mondo dopo quello registrato in Venezuela. Lo riferisce l'ente statistico nazionale (Zimstat), precisando che tra maggio del 2019 e maggio del 2020 l'indice dei prezzi al consumo di tutti gli articoli è aumentato in media del 785,55 per cento, nel quadro della crisi e del crollo della valuta locale introdotta lo scorso anno. Il paese sta vivendo la peggiore crisi registrata negli ultimi dieci anni, in un contesto che ha alimentato forti tensioni politiche già prima dello scoppio della pandemia di coronavirus. Nel corso di undici settimane, quest'ultima ha aggravato ulteriormente la situazione provocando ulteriori perdite di produzione. Secondo i media locali, il presidente Emmerson Mnangagwa ha incolpato della situazione alcuni "sabotatori" economici, in particolare gli imprenditori privati, l'opposizione e le ambasciate occidentali presenti nel paese, che a suo avviso cospirano per far cadere il suo governo. Da parte sua, l'opposizione ha ribadito le accuse al governo di Mnangagwa di non affrontare adeguatamente la crisi e di non combattere la corruzione, elementi che a loro avviso hanno alimentato la sfiducia del mercato. (Res)