Business News: Ue, stanziati 60 milioni di euro ad Igad per risposta Corno d'Africa a pandemia

- L'Unione europea ha annunciato un pacchetto da 60 milioni di euro all'autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad), un'organizzazione regionale con otto Stati membri, nel suo mandato di coordinare le risposte nazionali alla pandemia di Covid 19 nel Corno d'Africa. Il programma si concentrerà su gruppi vulnerabili, tra cui migranti, rifugiati, sfollati interni e comunità transfrontaliere e fornirà attrezzature mediche, tra cui oltre 8,5 milioni di articoli di dispositivi di protezione individuale. Contribuirà inoltre a garantire che le frontiere e le catene di approvvigionamento essenziali siano sicure per gli scambi e promuoverà soluzioni digitali per monitorare la crisi. Per la commissaria per i partenariati internazionali, Jutta Urpilainen, "il programma contribuirà a mitigare l'impatto della pandemia fornendo azioni coordinate, coerenti e globali in tutta la regione. Sarà attuato in collaborazione non solo con i paesi partner, ma anche con le agenzie delle Nazioni Unite, illustrando i vantaggi di una risposta multilaterale congiunta". Urpilainen ha spiegato che l'Ue si assicurerà che il programma "raggiunga le comunità più vulnerabili e includa misure per combattere la violenza di genere" e che "quasi 430 mila persone, prevalentemente donne e bambini, riceveranno le cure di base necessarie, comprese le vaccinazioni, mentre quasi 570 mila persone riceveranno forniture e servizi per l'acqua, i servizi igienico-sanitari critici, oltre a raggiungere oltre 1,6 milioni di persone attraverso campagne di sensibilizzazione per aiutare a prevenire la diffusione di il virus". (Beb)