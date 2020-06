Business News: Sudafrica, crediti in sofferenza stimati al 10 per cento per il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Sudafrica quest'anno i crediti inesigibili potrebbero arrivare al 10 per cento dei prestiti bancari totali, nel quadro della crisi post pandemica che ha colpito il paese. Lo ha dichiarato ai media locali l'amministratore delegato della Banking Association South Africa, Bongiwe Kunene, spiegando che la percentuale rappresenta il tasso più alto di sempre, superiore anche al 6 per cento registrato durante la crisi del 2008."Finora, stiamo lavorando con una percentuale di crediti inesigibili al 10 per cento, che potrebbero esaurire le riserve di capitale", ha spiegato Kunene nel corso di una presentazione. Il valore corrisponde a circa 400 miliardi di rand (oltre 22,9 miliardi di dollari). Il Sudafrica era già scivolato nella recessione prima che la pandemia di coronavirus colpisse il paese e che i consumatori e le imprese in difficoltà fossero ulteriormente danneggiati dalle restrizioni. Secondo il database di dati economici globali Ceic, a maggio scorso i crediti in sofferenza (Npl - non performing loans) in Sudafrica si sono attestati al 4,3 per cento. I vertici delle principali banche sudafricane, alcune delle quali sono le più grandi del continente, hanno dichiarato di aspettarsi un brusco aumento dei crediti in sofferenza e che i profitti si ridurranno di almeno il 20 per cento quest'anno. (Res)