Regno Unito: aggressione Reading, polizia non indaga per ora su pista terrorismo

- La polizia britannica non sta attualmente trattando l'aggressione avvenuta ieri in un parco della città di Reading, a ovest di Londra, come correlato al terrorismo. È quanto precisato dalla stessa polizia, che ha inoltre confermato la morte di tre persone e il ferimento di altre tre, che sono in gravi condizioni dopo essere state accoltellate dall’aggressore. In relazione all’attacco, secondo quanto riporta l’emittente “Bbc”, è stato arrestato un uomo di 25 anni di origini libiche ma residente da tempo nel Regno Unito. In un primo momento i media britannici avevano parlato di un possibile atto terroristico. La polizia ha poi invece precisato che “al momento il caso non viene trattato come terrorismo”, che le ragioni dell'atto “non sono chiare” ma che comunque “non si esclude al momento alcuna ipotesi sul movente dell'attacco”. L'aggressione è avvenuta al parco di Forbury Gardens dove nel pomeriggio si era tenuta una manifestazione anti-razzista "Black lives matter", ma anche in questo caso al momento gli inquirenti non ritiene che i fatti siano correlati. (Rel)