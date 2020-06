Usa: il ritorno di Trump in comizio, attacchi a Biden e al virus "cinese"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo mesi di dichiarazioni al chiuso delle sale stampa e di messaggi su Twitter, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha riportato la campagna elettorale per le presidenziali nel tradizionale formato del comizio. Sugli spalti e il parterre del Bok Center di Tulsa, Oklahoma, più di un vuoto, ma ai "guerrieri" convenuti nonostante settimane di "allarmismo" sui rischi della Covid-19, il presidente ha regalato tutti i temi caldi della sua corsa per la conferma alla Casa Bianca. Dagli attacchi a "sleepy" Joe Biden, lo sfidante democratico incapace di tenere testa ai radicali che saccheggiano le città, alle sferzate contro al Cina, una volta di più bollato come paese d'origine del nuovo coronavirus, fino alla difesa delle sue scelte di politica economica. Buona parte delle due ore dell'evento sono scivolate sulla figura dell'ex vicepresidente Biden, che rimane fermo e "silenzioso dal suo seminterrato, dinanzi a questi attacchi brutali alla nostra nazione e ai valori della nostra nazione". Una mancanza di polso dinanzi alle "scorribande" scatenate con le proteste indette per la morte dell'afroamericano George Floyd, che fa dello sfidante un "burattino della sinistra radicale", pronto a riempire la Corte suprema "di estremisti", dovesse vincere le elezioni. Biden non ha neanche "mai fatto nulla contro la Cina. Ed ecco spiegato perché vogliono così fortemente che vinca" le elezioni, ha detto Trump. E proprio Pechino torna nel mirino delle critiche per l'emergenza sanitaria, causata da un'influenza che tra i suoi soprannomi merita per Trump quello di "Kung-flu". Ai disordini scatenati nelle varie città del paese, Seattle quella più citata, il presidente rilancia il suo profilo di tutore di "legge ed ordine", promettendo una legge che potrà punire con un anno di reclusione chi dà fuoco alla bandiera. Ce n'è anche per il capo della National Footbal League, Roger Goodell, e alle sue scuse per non aver fatto abbastanza per appoggiare la causa dall'attivismo nero. Se dai verti dello sport più amato del paese arriva l'invito ad inginocchiarsi, Trump risponde sferzando pubblico e giocatori a rimanere "orgogliosamente in piedi" durante l'inno nazionale. Ai dati sulla contrazione del prodotto interno lordo, o l'aumento delle richieste di sussidi per la disoccupazione, Trump risponde ricordando di aver costruito "la più grande economia al mondo, probabilmente la più grande nella storia del mondo". (Nys)