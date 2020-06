Serbia: oggi le elezioni parlamentari, tra ritardi per la pandemia e polemiche dell'opposizione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Più di 6,5 milioni di elettori serbi sono chiamati alle urne oggi, 21 giugno, per le elezioni parlamentari. Si tratta delle prime elezioni regolari dopo una serie di appuntamenti anticipati negli scorsi anni, eppure sono forse quelle che hanno più suscitato polemiche e dubbi sulla scesa in campo delle varie forze politiche della Serbia. La data del 21 giugno è stata fissata dal presidente della Repubblica serba, Aleksandar Vucic, dopo il rinvio del voto inizialmente annunciato per il 26 aprile a causa dello scoppio della pandemia da coronavirus. Nonostante l'ulteriore dilazione temporale, diverse forze d'opposizione non si presenteranno perché a loro avviso non sono state garantite le condizioni minime democratiche per condurre una campagna elettorale. A partire dall'autunno scorso, infatti, il paese ha assistito ad una contrapposizione su questo punto fra i partiti all'opposizione e la principale forza di maggioranza, il Partito progressista serbo (Sns) guidato proprio dal presidente Vucic. Il 6 maggio è stato revocato lo stato d'emergenza nel paese e questo ha consentito lo svolgimento di una campagna elettorale in cui i cittadini voteranno anche per il rinnovo delle istituzioni locali e delle autorità della provincia autonoma della Vojvodina. (segue) (Seb)