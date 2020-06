Serbia: oggi le elezioni parlamentari, tra ritardi per la pandemia e polemiche dell'opposizione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I voti saranno dati alle liste e non a un candidato specifico, mentre i seggi saranno assegnati in proporzione al numero di voti ricevuti dalle liste. Secondo la Commissione elettorale centrale (Rik), gli aventi diritto al voto sono 6.583.665 in tutta la Serbia, che potranno votare in 8.386 postazioni. Più complicato è il calcolo delle forze che si presentano, e dopo settimane di annunci prima fatti e poi smentiti da numerose forze d'opposizione, la compagine sembra essere più nutrita rispetto alle dichiarazioni d'intenti iniziali. Sebbene infatti la campagna di boicottaggio sia stata forte e corredata di proteste e scioperi della fame (in particolare quello effettuato davanti al parlamento dal leader del movimento di centro-destra Dveri, Bosko Obradovic, lo scorso maggio), il numero delle forze politiche che andranno alle urne sembra oggi molto più alto di quelle che hanno deciso di boicottare il processo elettorale. (segue) (Seb)