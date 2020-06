Serbia: oggi le elezioni parlamentari, tra ritardi per la pandemia e polemiche dell'opposizione (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il boicottaggio più forte è dato dalla forza che all'opposizione raccoglie in sé il maggior numero di partiti oltre che quelli più tradizionalmente "importanti", l'Alleanza per la Serbia (Szs). Il movimento è stato fondato il 2 settembre 2018 e si presenta con una linea politica "trasversale" avendo al proprio interno il Partito democratico (Ds) di centro-sinistra, il movimento Dveri di centro-destra, il Partito popolare (Ns) e il Partito libertà e giustizia di centro. Il leader del movimento serbo Dveri, Bosko Obradovic, ha interrotto lo scorso 20 maggio lo sciopero della fame avviato 11 giorni prima per protestare contro la situazione politica in Serbia. Obradovic, parlando con i giornalisti davanti al parlamento, ha allora affermato che la decisione è stata presa dopo aver raggiunto l'obiettivo di "sottolineare l'assenza di democrazia" in Serbia. (segue) (Seb)