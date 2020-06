Serbia: oggi le elezioni parlamentari, tra ritardi per la pandemia e polemiche dell'opposizione (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Senza sacrificio personale non c'è vittoria. Un esempio personale è necessario affinché i cittadini credano veramente a ciò che stai dicendo", ha sottolineato Obradovic. La crisi politica in atto in Serbia "si risolve con il dialogo e con il rinvio delle elezioni fissate per il 21 giugno", aveva dichiarato alcuni giorni prima lo stesso Obradovic. Il problema rilevato da Szs sulle condizioni per uno svolgimento delle elezioni è stato oggetto di una mediazione, su richiesta delle forze politiche serbe, da parte di alcune missioni del parlamento europeo. La prima delegazione, il 14 e 15 novembre, era composta dagli inviati del parlamento europeo per la mediazione nel dialogo politico in Serbia, gli ex eurodeputati Eduard Kukan e Knut Fleckenstein. Oltre a loro, erano presenti il relatore per la Serbia per il parlamento europeo, Vladimir Bilcik, e la presidente della commissione europarlamentare per i rapporti con la Serbia, Tanja Fajon. Gli incontri con le varie forze politiche sono stati mirati ad individuare una soluzione per garantire il processo elettorale nel paese. (segue) (Seb)