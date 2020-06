Serbia: oggi le elezioni parlamentari, tra ritardi per la pandemia e polemiche dell'opposizione (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nelle scorse settimane, il commissario all'Allargamento Oliver Varhelyi ha ricevuto due lettere da parte di altrettanti gruppi dell'europarlamento che ammonivano contro le condizioni "non eque" che fanno da contesto alle elezioni in Serbia. La prima lettera è giunta dai deputati di Renew Europe, mentre la seconda è di quelli appartenenti alle file dei socialisti e dei democratici. La relazione sul processo elettorale da parte dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), ha risposto Varhelyi, sarà "una base" per la valutazione annuale della Commissione europea sullo Stato balcanico. Il commento di Vucic sull'atteggiamento dell'opposizione è stato univoco fin dall'inizio delle proteste. "Sono i benvenuti tutti coloro che vogliono prendere parte alle elezioni", ha detto Vucic a maggio, precisando che la data del voto sarebbe stata fissata secondo i termini di legge e non secondo la volontà di alcuni singoli. Lo stesso Vucic ha chiesto al direttivo del partito di abolire i meeting come misura precauzionale contro la diffusione del coronavirus, mentre la campagna elettorale dell'Sns si fonda su 4 punti fondamentali: un aumento di stipendi e pensioni, l'attrazione di nuovi investimenti stranieri, il proseguimento dei progetti infrastrutturali ed infine investimenti nel sistema sanitario e nell'istruzione. (segue) (Seb)