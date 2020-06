Regionali: Scalfarotto (Iv) candidato a presidenza Puglia, politica Emiliano non di centrosinistra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il sottosegretario agli Affari esteri Ivan Scalfarotto è ufficialmente il candidato governatore della regione Puglia per Italia viva, Azione e +Europa e sfida il presidente uscente del Partito democratico. "Raffaele Fitto, la Lega sono i nostri avversari. Ma la nostra idea di buon governo non è nemmeno la politica di Emiliano o quella dei Cinque stelle", spiega in un'intervista a "La Repubblica". "Penso che il futuro della Puglia sia nella filiera della vita, per citare Teresa Bellanova, che è l’agricoltura. E non certo nel voto di scambio: alle primarie per Emiliano ha votato un sindaco con simpatie di Forza Nuova, all’Acquedotto pugliese c’è l’ex sindaco di Forza Italia di Bari. Cosa c’entra la sinistra con tutto questo?", attacca per poi puntualizzare: "Raffaele Fitto, la Lega sono i nostri avversari". (segue) (Rin)