© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E ancora sul governatore uscente, Scalfarotto obietta che le sue politiche non sono state di centrosinistra. "Su Xylella, Tap, Ilva ha fatto il contrario dei nostri governi nazionali. La Puglia è una delle poche regioni che non ha ancora una legge elettorale che garantisca la parità di genere. O che non ha un assessore alla Sanità, perché tutto è nelle mani di Emiliano, conclude. (Rin)