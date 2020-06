Business news: Libia, perché sono ancora chiusi i giacimenti di Sharara ed El Feel

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I giacimenti di Sharara ed El Feel, situati nel bacino petrolifero del Fezzan, la regione meridionale della Libia, sono stati chiusi dopo una breve riapertura successiva alla fine dell’assedio del Governo di accordo nazionale (Gna) di Tripoli da parte delle forze del generale Khalifa Haftar. La compagnia petrolifera libica, National Oil Corporation (Noc), ha intimato a tutti i gruppi armati di abbandonare immediatamente i giacimenti in questione. Secondo quanto appreso da “Agenzia Nova”, le milizie responsabili sono le brigate 128 e 116 dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) del generale Haftar. Si tratta di milizie “miste”, che hanno all’interno sia esponenti Tuareg che Awlad Suleiman, le tribù berbere e arabe che controllano il fronte sud della Libia insieme ai Tebu. I due gruppi armati sono entrati a Sharara ed El Feel, riaperti su richiesta della Noc il 7 giugno dopo ben 142 giorni di interruzione, a seguito dell’appello del presidente della commissione Energia e risorse naturali della Camera dei rappresentanti libica (il parlamento di Tobruk), Issa al Uraibi: quest’ultimo aveva posto delle “condizioni” per la riapertura degli impianti, riassumibili in una diversa distribuzione delle entrate petrolifere tra le tre regioni della Libia (Cirenaica, Tripolitania e Fezzan). Secondo fonti sul posto di “Agenzia Nova”, le stesse brigate 128 e 116 sarebbero tuttavia divise al loro interno da divergenze tribali. Il rischio, ora, è quello di un nuovo scontro fra tribù per il controllo dei giacimenti della Libia meridionale e, in particolare, per la spartizione dei fondi elargiti per garantire la sicurezza degli impianti. L'ufficio informazioni del comando generale delle forze di Haftar ha dichiarato che le sue unità nel sud della Libia "si sono mosse in pattuglie di ricognizione intorno ai campi di Sharara ed El Feel situati a Ubari". Il trasferimento delle forze dell'Lna "nasce dall'esigenza di proteggere tutte quelle aree e i loro dintorni", afferma il comando. L'ufficio informazioni del comando generale ha spiegato che "le pattuglie di ricognizione sono dispiegate anche nel sud della città di Ubari, al fine di monitorare i movimenti sospetti di gruppi terroristici e fuorilegge". Fonti libiche di Ubari, tuttavia, hanno riferito a "Nova" che non si registrano pattuglie né forze dell'Lna in città. La compagnia libica Noc, intanto, ha attivato il piano di emergenza che prevede l’evacuazione dei lavoratori di Sharara fuori dal giacimento per garantire la loro sicurezza. La Noc “avverte che la continua presenza di questi gruppi armati pone un grande pericolo e minaccia di distruggere completamente l'infrastruttura del campo con conseguente perdita di investimenti di oltre 4 miliardi di dollari del popolo libico che rappresentano le attività e le strutture del campo”. Per la compagnia libica, i costi di ricostruzione e le perdite derivanti dalle mancate vendite ammonteranno a diversi miliardi di dollari. La Noc ha assicurato che che continua a prendere tutte le procedure formali, informando l'Ufficio del procuratore generale contro coloro che effettuano chiusure degli impianti petroliferi in tutte le regioni della Libia. La Noc si è inoltre rivolta al ministero degli Affari esteri e alle parti interessate affinché prendano le misure necessarie per inserire le persone responsabili di questa situazione, le cosiddette milizie Masoud al Jedi e Ahmed Ibrahim bin Nile - affiliate al 116mo battaglione, alla 128ma brigata - nell'elenco delle sanzioni internazionali e delle azioni penali internazionali. (Lit)