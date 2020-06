Business news: Israele, voli per Grecia e Cipro riprenderanno dal primo agosto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I voli internazionali in Israele da e per la Grecia e Cipro riprenderanno il primo di agosto. Lo ha annunciato il premier israeliano, Benjamin Netanyahu, in conferenza stampa a Gerusalemme con l’omologo greco, Kyriakos Mitsotakis. "Stiamo esaminando ora le riaperture legate al turismo, la Grecia e Cipro saranno le prime (destinazioni)", ha dichiarato Netanyahu, sottolineando in merito alla decisione come potrà essere rivalutata in prossimità del primo di agosto a seconda delle condizioni epidemiologiche. Da parte sua, Mitsotakis ha affermato che il turismo è un settore importante per la Grecia e che Atene intende dare la priorità alla salute e alla sicurezza dei cittadini: "Se tutto andrà secondo i piani, il primo agosto apriremo le destinazioni turistiche agli israeliani", ha detto il premier ellenico. Mitsotakis ha spiegato di avere discusso con l’omologo israeliano delle "aggressioni della Turchia nel Mediterraneo orientale" e del "ruolo destabilizzante" che Ankara sta svolgendo in Libia. "Cercheremo sempre la pace, rispetteremo sempre il diritto internazionale e la Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare", ha affermato ancora il capo di governo greco. (Res)