Business News: presidente cinese Xi, esonereremo paesi dell'Africa dal rimborso dei prestiti nel 2020

- La Cina esonererà alcuni paesi africani dal rimborso di prestiti a tasso zero dovuti alla fine del 2020. Lo ha dichiarato il presidente cinese Xi Jinping nel suo intervento odierno al summit straordinario Cina-Africa, organizzato in videoconferenza a causa dell’emergenza Covid-19. “Dobbiamo impegnarci a combattere insieme la pandemia di Covid-19. La Cina lavorerà con l'Africa per sostenere il sistema di governance globale incentrato sulle Nazioni Unite e sosterrà l'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per dare un contributo maggiore alla risposta globale al Covid-19”, ha detto Xi, annunciando che Pechino darà la priorità ai paesi africani una volta che i vaccini contro il Covid-19 saranno pronti per l'uso. “La Cina inizierà prima del previsto la costruzione della sede dell'Africa Cdc (Centro africano per il controllo e la prevenzione delle malattie) quest'anno”, ha detto il presidente cinese, riaffermando infine l’impegno a rafforzare la cooperazione Cina-Africa. “È necessario dare maggiore priorità alla cooperazione in materia di sanità pubblica, rilancio economico e mezzi di sussistenza delle persone. Dobbiamo impegnarci a portare avanti l'amicizia Cina-Africa”, ha aggiunto Xi. Il vertice, organizzato tramite collegamento video, è stato organizzato congiuntamente da Cina, Sudafrica (presidente di turno dell'Unione africana) e Senegal (co-presidente di turno del Forum sulla cooperazione Cina-Africa, Focac). Hanno partecipato al vertice i leader dei paesi africani, compresi i membri dell'Assemblea dei capi di Stato e di governo dell'Unione africana e i presidenti di turno delle principali organizzazioni subregionali africane e il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, oltre al segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, e al direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms), Tedros Adhanom Gebreyesus, in qualità di ospiti speciali. (Cip)