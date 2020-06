Business News: ArcelorMittal South Africa annuncia piano di tagli al personale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia siderurgica ArcelorMittal South Africa prevede di effettuare tagli al personale nell'ambito di un piano di ristrutturazione presentato per ridurre i costi e gestire l'eccesso di produzione causati dalla crisi del coronavirus. In una nota rilanciata dai media locali, il gruppo stima che la sua produzione di acciaio grezzo impiegherà tempo per tornare ai livelli previsti per il 2020, e che le iniziative di riduzione dei costi precedentemente attuate non saranno sufficienti a risolvere la situazione. "Gli azionisti sono stati precedentemente informati che a causa del difficile contesto economico interno, l'industria siderurgica africana continua ad affrontare sfide significative", si legge nel testo; nel quale si sottolinea che le diverse restrizioni applicate nel quadro della pandemia hanno avuto un "rilevante impatto negativo sul business". Il gruppo è il più importante produttore di acciaio in Africa. (Res)