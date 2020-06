Business News: Ghana, economia cresciuta del 4,9 per cento nel primo trimestre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia del Ghana è cresciuta del 4,9 per cento su base annua nel primo trimestre del 2020 rispetto al 6,7 per cento registrato nello stesso periodo dell'anno scorso. Lo riferisce l'ente statistico nazionale, precisando che i dati sono da considerarsi provvisori. Il Ghana è una delle economie dell'Africa sub-sahariana in più rapida crescita negli ultimi anni, ma la Banca centrale il mese scorso ha ridimensionato le sue previsioni di crescita del 2020 tra il 2 e il 2,5 per cento, rispetto ad una precedente stima del 6,8 per cento, nel quadro della crisi post pandemica. In tutto il 2019, l'economia ghanese è cresciuta del 6,5 per cento. (Res)