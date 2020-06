Serbia-Algeria: ministro Esteri Dacic con omologo Boukadoum, focus su cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri della Serbia, Ivica Dacic, ha avuto un colloquio telefonico con l'omologo dell'Algeria, Sabri Boukadoum. Secondo una nota diramata oggi dal ministero serbo, al centro della conversazione è stata la cooperazione fra i due paesi oltre che la lotta contro la pandemia da coronavirus. Il ministro Dacic ha rivolto i propri auguri all'Algeria per un pieno successo nella repressione dell'epidemia. Il capo della diplomazia di Belgrado ha inoltre ribadito la disponibilità della Serbia a sviluppare ulteriormente la cooperazione bilaterale con Algeri, approfondendo così le tradizionali relazioni improntate all'amicizia. Nel corso della conversazione è stato espresso reciproco interesse nello sviluppo e nella diversificazione della cooperazione economica, che sta attualmente registrando una crescita significativa. Dacic ha infine espresso gratitudine per la posizione di principio dell'Algeria che non riconosce l'indipendenza dichiarata dal Kosovo. Al termine del colloquio Dacic ha invitato il collega algerino a compiere una visita ufficiale in Serbia appena sarà possibile. (Seb)