Montenegro: autorità sanitarie, venerdì decisione su ingressi dei cittadini stranieri (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tali criteri prevedono libero accesso nel paese balcanico, senza bisogno di un periodo di autoisolamento, per i cittadini provenienti da Stati che presentano un livello di casi attivi di Covid-19 inferiore alle 25 unità per ogni 100 mila abitanti. L'elenco dei paesi che soddisfano i criteri epidemiologici comprende Slovenia, Islanda, Croazia, Slovacchia, Svizzera, Albania, Austria, Norvegia, Principato di Monaco, Kosovo, Germania, Grecia, Ungheria, Danimarca, Lituania, Lettonia, Azerbaigian, Lussemburgo, Bosnia-Erzegovina, Bulgaria, Israele, Irlanda, Repubblica Ceca, Finlandia ed Estonia. Fra gli Stati confinanti resta esclusa dalla lista la Serbia, che presenta 64 casi attivi per ogni 100 mila abitanti, come pure la Macedonia del Nord, che ne presenta 26. Fra i paesi esclusi vi sono anche Turchia, Italia, Spagna, Francia, Russia, Svezia, Belgio e Stati Uniti. (Seb)