Ue: Borrell, nomine di alto livello al Seae e nelle delegazioni europee nel mondo (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fra le nomine, anche quella della vicedirettrice della divisione migrazione e sicurezza umana del Seae, Lucie Samcova, nominata capo della delegazione dell'Ue in Islanda. Del capo della delegazione dell'Ue in Ecuador, Marianne Van Steen, nominata capo della delegazione dell'Ue in Giamaica, Belize, Isole Turks e Caicos, Bahamas e Isole Cayman. Del capo della delegazione dell'Ue in Malesia, Maria Castillo Fernandez, nominata capo della delegazione dell'Ue nella Repubblica di Corea. Del rappresentante permanente della Repubblica ceca presso il comitato politico e di sicurezza dell'Unione europea, Thomas Szunyog, nominato capo dell'Ufficio dell'Ue in Kosovo. Della ambasciatrice della Lituania in Cina, Tailandia, Corea, Mongolia, Vietnam e Myanmar, Ina Marciulionyte, nominata capo della delegazione dell'Ue nella Repubblica democratica popolare del Laos. Dell'inviato speciale per la diplomazia pubblica in Africa, Dipartimento per l'Africa e l'Oceano Indiano, Ministero per l'Europa e gli Affari esteri, Parigi, Francia, Laurent Delahousse, nominato capo della delegazione dell'Ue in Liberia. Del direttore della pianificazione politica presso il Ministero degli affari esteri della Spagna, Jose Sabadell, nominato capo della delegazione dell'Ue in Libia. Del capo della divisione Sostegno del Seae alle delegazioni, Michalis Rokas, nominato capo della delegazione dell'Ue in Malesia. Dell'ambasciatore della Romania in Serbia, Oana Cristina Popa, nominata capo della delegazione dell'Ue in Montenegro. Del capo della delegazione dell'Ue presso l'Unione africana, Ranieri Sabatucci, nominato capo della delegazione dell'Ue in Myanmar. Del capo della divisione degli strumenti di partenariato Fpi, Commissione europea, Nona Deprez, nominata capo della delegazione dell'Ue in Nepal. Del capo della divisione politica delle sanzioni del Seae, David Geer, nominato capo della delegazione dell'Ue nella Repubblica della Macedonia del Nord. (segue) (Beb)