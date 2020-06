Serbia-Kosovo: ministro Esteri russo, "a Belgrado discuterò offerta Usa di ospitare negoziati"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, ha dichiarato di intendere discutere dell’offerta del presidente Usa, Donald Trump, di ospitare il prossimo round di colloqui nell’ambito del dialogo tra Serbia e Kosovo, durante la sua prossima visita a Belgrado. “Sarò a Belgrado dopodomani, e spero che durante la nostra visita parleremo con loro", ha detto Lavrov durante una conferenza stampa, quando gli è stato chiesto della proposta ufficializzata ieri dall'inviato speciale degli Stati Uniti per il dialogo tra Kosovo e Serbia, Richard Grenell. In un tweet, Grenell ha reso noto che le autorità di Belgrado e di Pristina si sono impegnate per un incontro a Washington il 27 di giugno.(Rum)