Business news: Hong Kong, Consiglio sviluppo commerciale rivede al ribasso le previsioni sull'export per il 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio per lo sviluppo commerciale di Hong Kong (Hktdc) ha rivisto le sue previsioni sull'andamento delle esportazioni di Hong Kong per il 2020 con un calo del 10 per cento, in notevole diminuzione rispetto alla precedente previsione di un calo del 2 per cento. "La revisione tiene conto dell'ultimo sondaggio sull'indice di esportazione Hktdc, che ha indicato che l'82 per cento dei 500 esportatori intervistati prevede che le loro vendite totali diminuiranno del dieci per cento o più su base annua", ha dichiarato il direttore della ricerca Nicholas Kwan, in una conferenza stampa. Kwan ha affermato che la pandemia di Covid-19 e la debole domanda globale quest'anno sono tra le maggiori minacce alle esportazioni di Hong Kong. Il sondaggio ha mostrato che il 97,5 per cento degli intervistati ha subito shock negativi per le proprie attività a causa della pandemia, con clienti costretti a ridurre gli acquisti o annullare gli ordini, ritardi nella consegna dei prodotti e interruzioni logistiche. "Alcune aziende, tra cui quelle attive nel commercio online, società farmaceutiche e sanitarie, fornitori di soluzioni logistiche, fornitori di soluzioni di videoconferenza e piattaforme di streaming e giochi online, probabilmente prospereranno in questa 'nuova normalità'", ha affermato Louis Chan, assistente economista principale del Hktdc. Secondo Chan, la pandemia accelererà l'automazione e la tecnologia basata sull'intelligenza artificiale (Ia), man mano che l'economia globale e l'industria si riavvia e si inclina maggiormente verso la digitalizzazione e l'automazione. (Cip)