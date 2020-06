Business news: India, Fitch rivede outlook da stabile a negativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’agenzia Fitch Ratings ha rivisto l’outlook dell’India da stabile a negativo, con rating BBB-. La correzione giunge dopo quella di Moody’s Investor Service, che ha abbassato il rating a Baa2. Fitch ha previsto per l’economia indiana una contrazione del cinque per cento nell’anno fiscale in corso, 2020-21, a causa del blocco delle attività produttive non essenziali imposto dal 25 marzo al 31 maggio per contenere l’epidemia di coronavirus. La previsione, contenuta nel rapporto “Global Economic Outlook” (Geo), pubblicato il 26 maggio, è nettamente al di sotto della crescita dello 0,8 per cento stimata ad aprile. “L’India ha adottato una politica di lockdown molto rigorosa che si è protratta più di quanto previsto inizialmente e i dati sull’attività economica sono stati incredibilmente deboli”, ha spiegato l’agenzia. Fitch si aspetta un rilancio nel prossimo esercizio, 2021-22, al 9,5 per cento. (Inn)