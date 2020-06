Business news: industria automobilistica turca possibile sostituta alla Cina alle prese con la pandemia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le elevate prestazione dell'industria automobilistica in Turchia hanno attirato l'attenzione di imprese intenzionate a delocalizzare la propria produzione dalla Cina. Lo riferisce il quotidiano turco "Daily Sabah" citando le dichiarazioni di rappresentanti dell'industria turca da esso interpellati. L'Associazione turca degli industriali automobilistici (Taysad) ha annunciato che avvierà una campagna promozionale in Europa da un milione di dollari per rafforzare l'immagine della Turchia come produttore di autoveivoli. La Taysad ha espresso la speranza di raccogliere un miliardo di dollari in investimenti da produttori decisi a delocalizzare dalla Cina, principalmente case automobilistiche tedesche, francesi e britanniche. Secondo Atacan Guner - direttore generale di Assan Hanil, leader turco nella fornitura di elementi per l'automotive - le aziende turche hanno un'importante opportunità per riempire il vuoto lasciato nel mercato mondiale dalla Cina alle prese con la pandemia. Stando al direttore generale della casa automobilistica Bektas Otomotiv, Celal Bektas, l'industria automobilistica turca ha visto aumentare gli ordini da Europa e Stati Uniti a partire da febbraio. Bektas ha inoltre dichiarato che la capacità produttiva, la veloce evasione degli ordine e il vantaggio logistico sono i punti forti dell'industria turca che costituiscono un vantaggio sui concorrenti (Tua)