Business news: Tunisia, Federalberghi contro i test anti-Covid ai turisti, “meglio stare chiusi”

- Il Consiglio nazionale della Federazione degli hotel in Tunisia ha denunciano che “quest'anno non ci sarà alcuna stagione turistica a causa delle nuove misure di accesso alle frontiere annunciate venerdì 12 giugno 2020”. La dichiarazione della Federalberghi tunisina critica le rigide regole annunciate dal governo, come l'imposizione dei test proteina C-reattiva (Pcr) anti-coronavirus e vari altri obblighi sulle condizioni di trasporto e di soggiorno dei turisti stranieri. Misure che secondo la federazione degli hotel costituiscono “un grave vincolo all'accesso alla nostra destinazione" in contrasto con altri mercati concorrenti. “A partire da sabato 13 giugno 2020 abbiamo registrato un alto numero di cancellazioni delle prenotazioni per i mesi di luglio e agosto 2020, causando così la cancellazione della programmazione aerea". Pertanto, nelle condizioni attuali “la maggior parte degli hotel rimarrà chiusa", ha affermato la stessa fonte. “Comprendiamo i vincoli sanitari che la Tunisia deve affrontare e raccomanda al governo di sviluppare rapidamente queste disposizioni o di prendere la coraggiosa decisione di chiudere i confini ai turisti: queste mezze misure non renderanno la Tunisia una destinazione turistica quest'anno", conclude la nota. (Tut)