Business news: Algeria, il governo potrebbe acquistare aziende in difficoltà all'estero

- Il governo dell’Algeria potrebbe acquistare fabbriche e aziende in difficoltà all'estero, soprattutto nei paesi sviluppati, replicando in qualche modo l’esperienza della raffineria di Augusta, acquistata nel 2018 dal gigante statunitense ExxonMobil. Durante una riunione ministeriale, il presidente algerino Abdelmadjid Tebboune ha esortato il governo a "trarre vantaggio dalla recessione economica che alcuni paesi sviluppati stanno attraversando per acquisire fabbriche usate in buone condizioni, a prezzi convenienti, e redditizie nell'immediato". Tebboune ha inoltre sollecitato l'esecutivo a un “maggior impegno e rigore nella gestione delle risorse finanziarie, per ridurre le importazioni per preservare le riserve valutarie", si legge nel comunicato stampa della riunione del Consiglio dei ministri presieduto dal capo dello Stato domenica 14 giugno 2020. Inoltre, secondo la stessa fonte, il presidente ha ribadito il proprio rifiuto a fare ricorso a strumenti di indebitamento estero “al fine di preservare la dignità e la sovranità nazionale". Tebboune ha dato istruzioni affinché il governo abbia un migliore “contatto diretto con i cittadini”, sottolineando che “le buone intenzioni non sono sufficienti per mantenere la fiducia del popolo senza risultati concreti sul terreno”. (Ala)