Business news: Agenzia francese per lo sviluppo fornisce 151 milioni di euro per aumentare il budget energetico

- Il ministro della Cooperazione internazionale dell’Egitto, Rania al Mashat, ha firmato un accordo del valore di 151 milioni di euro con l’Agenzia francese per lo sviluppo (Afd). Si tratta di un prestito teso ad incrementare il bilancio energetico del Paese, incluso lo sviluppo del settore elettrico, secondo gli obiettivi della strategia egiziana per l'energia sostenibile 2035. Dei 151 milioni di euro, l'Egitto riceverà un milione di euro in sovvenzioni per rafforzare le procedure di base per riformare il settore energetico attraverso lo sviluppo di capacità. (Cae)