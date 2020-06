Business News: Sudafrica, Ramaphosa annuncia ulteriori allentamenti a restrizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Sudafrica, Cyril Ramaphosa, ha annunciato un ulteriore allentamento delle restrizioni imposte per contenere la pandemia di coronavirus. In un discorso trasmesso in diretta televisiva, il capo dello Stato ha detto che i ristoranti saranno ormai autorizzati a svolgere la loro regolare attività e cosi anche parrucchieri, cinema e i casinò. Riapriranno allo stesso modo le strutture ricettive e gli sport senza contatto come golf o tennis. Nel suo discorso Ramaphosa ha precisato che la data dalla quale le retrizioni saranno allentate verrà comunicata in seguito. Il Sudafrica è il paese africano maggiormente colpito dalla pandemia con oltre 80 mila casi registrati e quasi 1.700 decessi. (Res)