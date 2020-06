Business news: India, società delle Ferrovie chiude contratto con azienda cinese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dedicated Freight Corridor Corporation of India Limited (Dfccil), società del gruppo Ferrovie Indiane, ha chiuso il contratto con la cinese Beijing National Railway Research & Design Institute of Signal & Communication. Il contratto, firmato nel 2016, riguardava l’installazione di sistemi di segnalamento e telecomunicazioni lungo il tratto ferroviario Kanpur-Deen Dayal Upadhyay (417 chilometri). Il costo del progetto è di 4,71 miliardi di rupie (55 milioni di euro circa). È stata Dfccil ad annunciare la decisione, spiegando che è stata presa perché solo il 20 per cento del lavoro è stato consegnato e perché non sono stati forniti dei documenti tecnici richiesti. La chiusura del contratto è stata annunciata a pochi giorni dallo scontro tra truppe indiane e cinesi nella Valle del Galwan, lungo la linea effettiva di controllo (Lac), la zona di confine contesa, in cui sono morti 20 militari indiani. (Inn)