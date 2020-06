Business news: India, al via procedure d’asta per 41 miniere di carbone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro dell’India, Narendra Modi, ha dato il via, in videoconferenza, alle procedure d’asta di 41 miniere. Il processo, gestito dal ministero del Carbone in collaborazione con la Federazione delle camere del commercio e dell’industria indiane (Ficci), segna l’inizio dell’apertura del settore carboniero per l’estrazione commerciale e fa parte della Missione per un’India autosufficiente (Atmanirbhar Bharat Abhiyaan) elaborata dal governo in risposta alla crisi innescata dalla pandemia di coronavirus. Nel pacchetto di stimoli, infatti, c’è un ampio capitolo, intitolato “Nuovi orizzonti di crescita”, riguardante l’apertura del mercato e la novità più rilevante è proprio la fine del monopolio del carbone e la partecipazione dei privati attraverso un meccanismo di ripartizione delle entrate. La liberalizzazione riguarderà anche altri segmenti del settore minerario. (Inn)