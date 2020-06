Business news: Bangladesh, Abd prevede crescita del 4,5 per cento nell’anno fiscale 2020 e del 7,5 nel 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il prodotto interno lordo del Bangladesh dovrebbe crescere del 4,5 per cento nell’anno fiscale 2020, che si chiuderà questo mese, e del 7,5 per cento nell’anno fiscale 2021, che inizierà a luglio. Lo prevede la Banca asiatica di sviluppo (Abd) nell’aggiornamento al rapporto “Asian Development Outlook” (Ado). Le stime riflettono il calo delle attività economiche nell’ultimo trimestre, a causa dell’epidemia di coronavirus e delle conseguenti misure di contenimento. Il paese, tuttavia, dovrebbe gradualmente recuperare nei primi due trimestri del 2021, con la normalizzazione della situazione e gli interventi di stimolo. L’Adb finora ha erogato a Dacca prestiti per 600 milioni di dollari e fondi a titolo gratuito per 1,4 milioni di dollari per la gestione dell’emergenza sanitaria e la mitigazione del suo impatto economico. L’inflazione dovrebbe rimanere moderata, con medie del 5,6 per cento nel 2020 e del 5,5 per cento nel 2021. Secondo l’ultimo rapporto “Global Economic Prospects” della Banca mondiale, pubblicato l’8 giugno, il Bangladesh dovrebbe crescere dell’1,6 per cento nell’anno fiscale 2019-20, che terminerà a giugno, e dell’uno per cento in quello successivo. (Inn)