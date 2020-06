Business news: Pechino accelera acquisti prodotti agricoli dagli Stati Uniti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha pianificato di accelerare gli acquisti di prodotti agricoli statunitensi in conformità all'accordo commerciale di Fase uno dopo i colloqui alle Hawaii di questa settimana. Secondo quando riferisce il quotidiano "Global Times", in base all'accordo la Cina ha accettato di acquistare 200 miliardi di dollari in più in beni e servizi statunitensi per due anni. Gao Lingyun, esperto dell'Accademia cinese delle scienze sociali che segue da vicino la disputa commerciale Cina-Usa, ha riferito al giornale che questi accordi non sarebbero correlati alla riunione delle Hawaii. "Si tratta di contratti di acquisto che entrano ora nella fase di esecuzione in quanto la pandemia di coronavirus ne ha impedito l'attuazione nei mesi precedenti", ha spiegato Gao. Gli acquisti riguarderebbero soia, mais ed etanolo. "C'è stato un certo allentamento delle tensioni, ma si tratta anche della Cina che onora l'accordo", ha puntualizzato Gao. Il vicepremier cinese Liu He, che dirige la delegazione cinese nei negoziati commerciali con gli Stati Uniti, ha dichiarato a un forum finanziario a Shanghai che entrambe le parti dovrebbero fare di più per portare a termine l'accordo. "Dovrebbero essere create condizioni e un ambiente favorevoli, e dovrebbero essere eliminate le interferenze per attuare congiuntamente l'accordo commerciale di Fase uno fra i due paesi", ha detto Liu. (Cip)