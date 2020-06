Business news: Egitto, ministro Aviazione civile a "Nova", settore aereo si riprenderà grazie a voli interni e popolazione numerosa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La numerosa popolazione dell'Egitto contribuirà a una ripresa del traffico aereo più rapida dopo l'emergenza sanitaria. Lo ha dichiarato l'autorità egiziana per l'aviazione civile. A margine di una conferenza stampa congiunta con i ministri dell'Informazione Osama Heikel e del Turismo Khalid Al Anani, il ministro egiziano dell'Aviazione civile, Muhammad Mannar, ha dichiarato ad "Agenzia Nova" di essere ottimista in merito a una ripresa del traffico aereo grazie alla popolazione numerosa del paese e al traffico interno tra i vari governatorati da essa derivante, precisano che gli oltre 100 milioni di egiziani permetterebbero quantomeno di coprire le spese delle compagnie aeree alle prese con la crisi e con perdite miliardarie. Mannar ha aggiunto che si attende un aumento della domanda dopo la messa in vendita dei primi biglietti. Secondo alcune organizzazioni internazionali, la ripresa del settore aereo è attesa entro il 2023 secondo previsioni ottimistiche, entro il 2026 secondo previsioni pessimistiche. Le autorità egiziani hanno deciso di offrire vari incentivi al turismo diretto verso i tre governatorati di Matruh, del Sinai meridionale e del Mar Rosso, i primi che dal primo luglio saranno aperti ai voli dall'estero. Tra gli incentivi figurano l'esenzione da visto per i turisti diretti nei tre suddetti governatorati fino al 19 ottobre 2020, un 10 per cento di sconto sul carburante per aerei, un 50 per cento di sconto sulle tasse aeroportuali per le compagnie aeree, un 20 per cento sui servizi di terra offerti a voli diretti verso i tre governatorati fino al 29 ottobre, un 20 per cento di sconto sui biglietti di musei e siti storici. (Cae)