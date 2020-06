Business news: entro fine giugno Iran tornerà a rifornire di gas la Turchia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Entro fine giugno l'Iran tornerà a rifornire di gas la Turchia. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri iraniano, Mohammad Javad Zarif, durante la conferenza stampa congiunta con l’omologo turco, Mevlut Cavusoglu, avvenuta a Istanbul. Le esportazioni di gas dell’Iran verso la Turchia si sono interrotte lo scorso 31 marzo, dopo che il Partito dei lavoratori del Kurdistan aveva lanciato un attacco contro il gasdotto che collega i due paesi a Dogubeyazit, nella provincia orientale turca di Agri. L’attentato sarebbe stato compiuto dalla venticinquenne Sema Kocer e avrebbe causato la morte di almeno 30 soldati curdi, bilancio non confermato da Ankara. Mehdi Jamshidi-Dana, direttore della iraniana Nigc, aveva confermato il danno alla conduttura e dichiarato che le esportazioni sarebbero riprese in seguito alle riparazioni "entro pochi giorni". In questi mesi la Turchia ha aumentato le importazioni di gas naturale liquefatto dagli Stati Uniti, passando dalle quattro navi cargo del 2018 e dalle 13 del 2019 alle 23 dell'anno in corso con l’obiettivo sarebbe da una parte esercitare pressioni sulla Repubblica islamica affinché diminuisca il prezzo del gas (il gas iraniano nel 2019 ha coperto il 17 per cento del fabbisogno turco, pari a 2,7 miliardi di metri cubi) e dall'altra lanciare un segnale a Washington sulla propria affidabilità come partner dopo il deterioramento delle relazioni conseguente all'acquisto da parte di Ankara del sistema antimissile russo S-400. (Tua)