Business news: Tunisia, ex dirigenti di Tunisair lancinao un appello per salvare la compagnia in crisi

- Nove ex dirigenti di Tunisair hanno lanciato un appello per il salvataggio della compagnia di bandiera del paese nordafricano, alle prese con la crisi economica attuale. Si tratta di Ahmed Smaoui, Ammar Garci Trabelsi, Amor Azak, Habib Ben Slama, Habib Fekih, Mohamed Taieb, Mohamed Thamri, Moncef Ben Dhahbi e Raouf Essaied. In una lettera aperta, i firmatari hanno sottolineato il contributo della compagnia area all'economia nazionale e ai bilanci statali in termini non solo di dividendi, ma soprattutto di sostegno al turismo. Gli ex dirigenti hanno stigmatizzato le carenze "manifeste del sistema di gestione" della compagnia, che vanno dalla nomina dei membri del Consiglio di amministrazione a errori nella scelta della flotta e del suo finanziamento, passando per i negoziati con le parti sociali. Gli stessi hanno denunciato come un enorme deficit, un indebitamento incompatibile con le capacità di rimborsarlo, una sotto-capitalizzazione evidente e un deterioramento della qualità dei servizi possano minacciare la sopravvivenza della compagnia nel brevissimo termine. Si è sottolineato altresì l'importanza del sostegno governativo al trasporto aereo, fondamentale per l'affermazione della sovranità nazionale. Gli ex dirigenti di Tunisair hanno indicato a mo' di esempio il sostegno di altri paesi alle proprie compagnie aeree fortemente danneggiate dalla pandemia e dalla conseguente emergenza economica. Nello specifico, si raccomanda il regolamento dei pagamenti arretrati con i fornitori locali e stranieri, la rimessa in servizio dell'intera flotta, la compensazione delle perdite e l'elaborazione di un piano di salvataggio. Per il lungo periodo, i nove hanno suggerito l'applicazione di un piano di ristrutturazione radicale e globale che passi dal riconcepimento del modello di gestione alla distinzione tra le missioni del servizio pubblico e dell'impresa commerciale. Tunisair deve continuare a rimanere per almeno il 51 per cento sotto il controllo statale - secondo la missiva - pur aprendo a partner internazionali. Necessario rispondere anche ai bisogni di ammodernamento e snellimento di un personale talvolta ridondante. La lettera si conclude evidenziando come "il sostegno dello Stato, benché necessario, non può garantire la riuscita del piano di salvataggio di Tunisair, che deve essere assicurato dall'adesione piena e convinta dell'insieme del personale della compagnia e dalle parti sociali". (Tut)