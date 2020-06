Business news: Kazakhstan, Ipo di KazMunayGaz rinviata al 2022

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Kazakhstan lancerà l’offerta pubblica iniziale (Ipo) per la compagnia petrolifera e del gas statale KazMunayGaz nel 2022. È quanto riferito dal direttore generale del fondo sovrano kazakho Samruk Kazyna, Almasadam Satkaliyev, nel corso di un briefing con la stampa. Satkaliyev ha spiegato che i piani di quotare la società in Borsa nell’anno corrente sono naufragati a causa della pandemia di Covid-19 e del calo del prezzo del petrolio. "Abbiamo capito che gli investitori del settore petrolifero e del gas sono principalmente alla ricerca di dividendi", ha dichiarato il direttore generale del fondo. "Monitoreremo il mercato e i prezzi del petrolio, l’elemento che sarà il principale punto di riferimento", ha aggiunto Satkaliyev. L'unico grosso affare che il Samruk Kazyna prevede quest'anno è la vendita di una quota del 10 per cento dell'operatore di telefonia fissa e mobile Kazakhtelecom al fondo pensionistico statale, ha affermato Satkaliyev, senza specificare quale sarà il costo della transazione. Il prossimo anno, Samruk Kazyna prevede inoltre di vendere quote di partecipazione nell'operatore postale Kazpost e della società di energia elettrica Samruk Energy a investitori strategici. Le vendite di quote della compagnia aerea Air Astana e Qazaq Air e dell’azienda mineraria Tau-Ken Samruk sono fissate per il 2022. Infine, ha detto Satkaliyev, nel 2023, Samruk Kazyna ha in programma di vendere parte della sua partecipazione nella compagnia ferroviaria statale kazakha Temir Zholy. (Res)