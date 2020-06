Business news: Pompeo, Cina si è impegnata a onorare accordi commerciali con Usa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina si è "reimpegnata" a onorare i propri obblighi rispetto all'accordo commerciale di Fase 1 con gli Stati Uniti. Lo ha dichiarato su Twitter il segretario di Stato, Mike Pompeo, dopo l'incontro avuto alle Hawaii con Yang Jiechi, membro dell'ufficio politico del Partito comunista cinese. "Durante il nostro colloquio, (Yang) si è nuovamente impegnato a completare e onorare tutti gli obblighi dell'accordo di Fase 1 tra i nostri due paesi", ha spiegato il capo della diplomazia di Washington. Attraverso l'accordo, firmato lo scorso gennaio, la Cina ha accettato di acquistare beni agricoli statunitensi per un valore di circa 36,5 miliardi di dollari per il 2020 con l'obiettivo di riequilibrare la bilancia commerciale bilaterale. Tuttavia, secondo i dati del dipartimento dell'Agricoltura degli Stati Uniti, la pandemia di coronavirus ha rovinato i piani: la Cina è riuscita a importare solo 3,35 miliardi di dollari in prodotti agricoli statunitensi nei primi tre mesi dell'anno, il quantitativo più basso per il periodo dal 2007. I negoziati commerciali tra i due paesi sono durati più di due anni, hanno frenato i mercati finanziari e attenuato le prospettive di crescita globale ben prima che l'epidemia di coronavirus travolgesse i due paesi. Non è ancora chiaro se la Cina sia in grado di rispettare gli impegni in fatto di di acquisto di prodotti agricoli, manifatturieri, energetici e di servizi degli Stati Uniti; obiettivi che molti analisti del settore sostenevano non essere realistici anche prima della pandemia. (Nys)