Business news: Cina, entrate fiscali in calo del 13,6 per cento nei primi cinque mesi dell'anno

- Le entrate fiscali della Cina sono diminuite nei primi cinque mesi dell'anno, segnando un calo del 13,6 per cento rispetto a un anno prima. È quanto emerge dai dati diffusi dal Ministero delle finanze. Secondo i dati, ciò segna un miglioramento rispetto al calo del 14,5 per cento nei primi quattro mesi di quest'anno e del 14,3 per cento nel primo trimestre. Le entrate fiscali del paese sono ammontate a 7.770 miliardi di yuan (circa 1.100 miliardi di dollari) nel periodo gennaio-maggio. Nel solo mese di maggio, le entrate fiscali della Cina sono diminuite del dieci per cento su base annua, dopo la diminuzione del 15 per cento ad aprile. Le entrate fiscali sono state pari a 6.680 miliardi di yuan (942 miliardi di dollari), in calo del 14,9 per cento su base annua. I ricavi delle imposte sul valore aggiunto, la più grande fonte di entrate fiscali nel paese, sono diminuiti del 22 per cento su base annua nei primi cinque mesi. Le entrate fiscali provenienti dai settori industriali e commerciali a maggio sono tornate quasi allo stesso livello del periodo corrispondente dell'anno scorso. Una ripartizione ha mostrato che il governo centrale ha raccolto circa 3.600 miliardi di yuan (circa 508 miliardi di dollari) di entrate fiscali nei primi cinque mesi, in calo del 17 per cento su base annua. Il calo delle entrate fiscali è stato in parte il risultato di riduzioni delle tasse per mitigare l'impatto della pandemia di coronavirus sull'economia. I dati hanno anche mostrato che la spesa fiscale del paese nei primi cinque mesi è diminuita del 2,9 per cento rispetto all'anno precedente, a 9.030 miliardi di yuan (1.274 miliardi di dollari). Il ministero ha reso noto che l'economia cinese si sta costantemente riprendendo, e che si aspetta che i principali indicatori economici continuino a migliorare, mentre il calo delle entrate fiscali continuerà a ridursi. (Cip)