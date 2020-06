Business news: Vietnam, istituto Vepr prospetta tre scenari di crescita dall’1,7 al 5,3 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’economia del Vietnam crescerà del 5,3 per cento quest’anno, secondo le previsioni dell’Istituto di ricerca politica ed economica del Vietnam (Vepr), se la graduale ripresa delle attività, a partire da aprile, continuerà dopo le misure di contenimento dell’epidemia di coronavirus e l’impatto dell’emergenza sanitaria si attenuerà nel secondo trimestre. La crescita, invece, sarà più contenuta, 3,9 per cento, se in molti importanti centri economici e finanziari del mondo ci fossero lockdown nel terzo e quarto trimestre. Nello scenario peggiore il prodotto interno lordo aumenterà solo dell’1,7 per cento. Il Vepr prevede un tasso di inflazione compreso tra il 3,5 e il quattro per cento.Tra i fattori positivi per l’economia vietnamita l’Istituto cita gli accordi di libero scambio e di protezione degli investimenti con l’Unione europea (Evfta ed Evipa), la realizzazione di importanti progetti di investimento pubblico, il basso costo delle materie prime e del carburante. Tra gli elementi sfavorevoli, invece, ci sono l’elevato deficit fiscale e il bilancio limitato per gli investimenti nello sviluppo, la debolezza del sistema bancario-finanziario e la dipendenza della crescita economica dal settore degli investimenti diretti esteri. (Fim)