Business news: Nepal, pandemia e cambiamento climatico colpiscono produzione tè e caffè

- La produzione di tè in Nepal dovrebbe contrarsi del 20-25 per cento quest’anno a causa dell’epidemia di coronavirus e delle conseguenti misure di contenimento. Lo prevede il Consiglio nazionale per lo sviluppo del tè e del caffè (Ntcd). Secondo il portavoce del Consiglio, Deepak Khanal, anche se l’attività è stata gradualmente riavviata, le prime foglie non sono state raccolte in tempo. Ciò influisce sulla seconda “spiumatura” e quindi sulla qualità del prodotto. Secondo l’indagine Nepal Commercial Tea Cultivation Survey, nel 2018 il paese ha prodotto 22,24 milioni di chilogrammi di tè, coltivato su oltre un milione di ettari di terra in tutto il paese. La coltura interessa 14 dei 77 distretti nepalesi. Il 55 per cento del tè Ctc (Crush, tear, curl) e il 90 per cento di quello biologico sono destinati all’esportazione. Anche la produzione di caffè, coltivato in 32 distretti, dovrebbe diminuire, del 40-50 per cento. Secondo l’Ntcd, ciò dipenderà da fattori meteorologici più che dalla pandemia. Già prima del lockdown, infatti, era stata prevista una riduzione del 35-40 per cento dovuta a fluttuazioni climatiche, alle quali si è aggiunta l’emergenza sanitaria ed economica. (Inn)