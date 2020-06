Business news: Cina, autorità doganale richiede dichiarazione che certifica prodotti alimentari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'autorità doganale cinese ha richiesto agli esportatori di prodotti alimentari in Cina di firmare una dichiarazione in cui certificano che i loro prodotti non sono contaminati dal coronavirus. Lo riferisce il quotidiano "The Straits Times". Secondo un importatore di carne citato dal giornale, la dichiarazione potrebbe essere un modo da parte della Cina per ridurre gli ulteriori test effettuati su alimenti importati e rendere responsabili gli esportatori nei confronti della sicurezza dei loro prodotti. Nella dichiarazione l'esportatore è tenuto ad affermare di essere disposto a rispettare le leggi cinesi e le linee guida dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (Fao) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) per garantire che gli alimenti importati in Cina non siano contaminati dal virus che causa la Covid-19. "Nel caso in cui venga rilevato un nuovo caso conclamato o sospetto di Covid-19 in un'impresa alimentare, o in caso di rischio di contaminazione dei prodotti alimentari esportati in Cina, siamo disposti ad adottare tutte le misure necessarie per eliminare i rischi per la sicurezza alimentare e proteggere la salute dei consumatori", si legge nella dichiarazione. (Cip)