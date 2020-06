Business news: Erdogan, l'economia islamica può farci uscire dalla crisi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'economia islamica offre gli strumenti per uscire dalla crisi economica che il mondo sta vivendo. Lo ha dichiarato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, come riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". "Una iper-finanziarizzazione ha creato un modello economico ipertrofico, che agisce solo in nome del guadagno senza considerare i costi umani e sociali", ha affermato Erdogan nel corso della 12esima Conferenza internazionale sulla finanza e l'economia islamiche in videoconferenza, aggiungendo che "per finanziare investimenti infrastrutturali a lungo termine l'utilizzo di strumenti quali il sukuk (titoli di debito islamico) dovrebbe essere espanso". "Contrariamente a quanto è stato promesso, la distribuzione del reddito e del benessere si sta gradualmente deteriorando in tutto il mondo e il divario tra i paesi si è ampliato", ha sottolineato Erdogan, specificando "qualsiasi crisi che ha avuto inizio nel settore finanziario si è diffusa velocemente nel settore reale e ha creato un esercito di nuovi disoccupati". Il presidente ha concluso esprimendo la propria intenzione di trasformare Istanbul "in un centro dell'economia e della finanza islamiche". (Tua)