Business news: ministro Turchia, siamo attore importante nell’esplorazione petrolifera in Libia

- Il ministro turco dell'Energia turco, Fatih Donmez, ha rivelato che la Turchia è diventato un attore importante a livello regionale nel settore petrolifero in Libia e in altri paesi. Secondo quanto riferisce una nota del ministero dell’Energia turco, aggiungendo che il capo del Governo di accordo nazionale libico (Gna), Fayez al Sarraj, e il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, hanno discusso della cooperazione nell'esplorazione di petrolio e gas naturale, durante l'ultima visita del premier libico in Turchia all’inizio di giugno. "La compagnia petrolifera statale inizierà le attività di esplorazione in alcune parti del Mediterraneo entro tre o quattro mesi, secondo un memorandum firmato tra la Turchia e il governo di Al Sarraj, nel novembre 2019", ha affermato Donmez. Il ministro ha aggiunto che la Turchia è diventata "un forte attore regionale nell'esplorazione e nell'estrazione petrolifera, non solo in Libia, ma in altre regioni dell'Africa e nelle regioni limitrofe come Russia, Iraq, Afghanistan e Azerbaigian". (Tua)