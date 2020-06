Business news: Tunisia, dalla Banca mondiale 175 milioni di dollari contro la crisi del coronavirus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Banca mondiale ha sbloccato 175 milioni di dollari per aiutare la Tunisia a far fronte agli effetti della pandemia di Covid-19. Secondo un comunicato stampa dell'istituzione internazionale, il finanziamento fa parte di un ampio programma di sostegno volto ad aiutare la Tunisia a gestire la crisi del coronavirus: oltre alla Banca mondiale, contribuiscono a questo programma anche la KfW Bank tedesca, l'Agenzia francese per lo sviluppo (Afd), l'Agenzia di cooperazione internazionale del Giappone (Jica) e la Banca africana di sviluppo. L’aiuto è inoltre strettamente coordinato con l'assistenza macro-finanziaria fornita dall'Unione europea. La dotazione finanziaria complessiva dell'operazione compresa tra i 600 e i 700 milioni di dollari nel 2020. Nel corso di una recente intervista a "France 24", il primo ministro della Tunisia, Elyes Fakhfakh, ha denunciato la presenza di un buco di bilancio di ben 5 miliardi di dollari a causa della crisi del coronavirus. "Questa crisi rappresenta una sfida considerevole per la Tunisia, ma offre anche l'opportunità di ridefinire la sua posizione nell'economia globale creando condizioni migliori per gli investimenti del settore privato e la creazione di posti di lavoro", ha affermato Ferid Belhaj, vicepresidente della Banca mondiale per il Medio Oriente e il Nord Africa. Questo sostegno internazionale mira ad aiutare la Tunisia a proteggere le imprese e le famiglie vulnerabili dagli effetti della crisi del coronavirus e ad attuare riforme economiche essenziali per consentire al Paese di migliorare la ripresa e la competitività, in un contesto che sta spingendo molti altri paesi a ripensare il valore globale e le catene di distribuzione. “Si tratta di un sostegno di bilancio senza precedenti che ha richiesto diversi mesi di coordinamento", ha affermato Selim Azzabi, ministro tunisino per lo Sviluppo, gli investimenti e la cooperazione internazionale. “Le riforme previste da questo programma rappresentano un investimento per il futuro: mirano a rafforzare la coesione sociale tra generazioni e tra regioni, migliorare il clima imprenditoriale, in particolare per quanto riguarda la digitalizzazione e l'interoperabilità, e promuovere il buon governo delle imprese pubbliche”, ha aggiunto Azzabi. Il contributo della Banca mondiale si concentrerà in particolare su tre aree correlate dall'agenda delle riforme del governo tunisino: accelerare la protezione sociale e l'inclusione finanziaria; favorire la ripresa del settore privato modernizzando le operazioni portuali e mobilitando finanziamenti privati per la produzione di energia rinnovabile; migliorare la trasparenza e le prestazioni delle imprese pubbliche. (Tut)