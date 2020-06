Business news: Malesia, AirAsia ripristina voli interni da luglio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La compagnia aerea privata AirAsia ripristinerà tutti i voli interni in Malesia a partire dal mese di luglio. Lo ha annunciato il direttore esecutivo dell’azienda, Tony Fernandes, dopo la decisione del governo di alleggerire le restrizioni alla libertà di movimento imposte precedentemente per contenere la pandemia di coronavirus. L’esecutivo ha già concesso la scorsa settimana il via libera alla ripresa dei voli inter-statali con l’obiettivo di rilanciare un’economia duramente colpita dalla crisi. Fernandes ha precisato che i voli ripartiranno sull’intera rete nazionale e a piena capacità, in base alle direttive del governo. La frequenza dipenderà tuttavia dalla domanda. “Abbiamo una richiesta molto, molto forte. La gente vuole volare, vuole tornare a casa, vuole riprendere a fare affari”, ha osservato il dirigente durante un evento per il lancio di OurFarm, nuova piattaforma e-commerce nel settore agricolo. (Res)