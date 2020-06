Viabilità: aggiornamento al programma delle chiusure su A9 Lainate-Como-Chiasso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Autostrade annuncia in una nota che sulla A9 Lainate-Como-Chiasso, è stato aggiornato il programma delle chiusure notturne per lavori del piano di interventi obbligatori finalizzati al potenziamento degli impianti delle gallerie. Sarà chiuso il tratto compreso tra Como Centro e Chiasso, verso Chiasso/Svizzera dalle 23.00 di sabato 20 alle 7.00 di domenica 21 giugno e dalle 22.00 di domenica 21 alle 5.00 di lunedì 22 giugno. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Como Centro, si potranno seguire le indicazioni autostradali per Chiasso lungo la SP17 fino alla Via Bellinzona, con rientro sulla A9 alla dogana cittadina di Ponte Chiasso. Sarà inoltre chiuso il tratto compreso tra Lago di Como e l'allacciamento con la A59 Tangenziale di Como verso Lainate dalle 23.00 di sabato 20 alle 7.00 di domenica 21 e dalle 22.00 di domenica 21 alle 5.00 di lunedì 22 giugno. Si fa presente che, saranno regolarmente transitabili i rami di allacciamento dalla A59 Tangenziale di Como alla A9 Lainate-Como Chiasso, in direzione di Lainate. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria allo svincolo di Lago di Como, si potrà percorrere la SP17 con ingresso, sulla A9, alla stazione di Fino Mornasco, al km 29+900, per proseguire in direzione di Lainate. Percorso inverso per chi è diretto verso Chiasso. (Com)