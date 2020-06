Libia: Amari Zayd (Gna) respinge discorso di al Sisi su intervento egiziano (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Rivolgendosi ai comandanti dell'esercito e al personale della regione militare occidentale, al Sisi ha spiegato che "questo intervento mirerà a proteggere e controllare i nostri confini occidentali contro le minacce delle milizie terroristiche e dei mercenari, nonché a rafforzare rapidamente gli sforzi per ripristinare sicurezza e stabilità in Libia come parte indivisibile della sicurezza nazionale egiziana e araba con l'obiettivo di arginare lo spargimento di sangue dei nostri fratelli libici nella Libia orientale e occidentale per spianare la strada a un immediato cessate il fuoco e impedire a qualsiasi fazione libica di superare l'attuale situazioni al fine di rilanciare i negoziati". "Nonostante il sostegno interno, regionale e internazionale ottenuto dalla Dichiarazione del Cairo, l'influenza di alcune forze esterne che sostengono fortemente le milizie e i mercenari estremisti non ha permesso di attuare una decisione di cessate il fuoco, provocando ulteriori infrazioni e violazioni della sovranità della Libia col trasferimento di armi e mercenari", ha continuato al Sisi. (Lit)