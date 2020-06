Business news: Cina, consumo energetico in aumento del 4,6 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il consumo di elettricità della Cina è aumentato del 4,6 per cento a maggio, secondo i dati dell'Amministrazione nazionale dell'energia cinese (Nea). Il consumo di energia totale ha toccato 592,6 miliardi di chilowattora il mese scorso; in particolare, il consumo da parte dell'industria primaria e secondaria è aumentato rispettivamente del 15,5 e del 2,9 per cento su base annua, mentre per il settore terziario è aumentato del 3,6 per cento rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Il consumo di energia elettrica residenziale è aumentato del 15 per cento su base annua a 79,1 miliardi di chilowattora durante il periodo. Nei primi cinque mesi, il consumo di energia del paese è sceso del 2,8 percento anno su anno a 2.720 miliardi di chilowattora. (Cip)